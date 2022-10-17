Главы МИДов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на €500 млн

Кроме того, дипломаты согласовали запуск тренировочной миссии для украинских военных.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что €500 млн Киев получит из Европейского фонда мира. Общая сумма военной помощи Украине от ЕС достигнет €3,1 млрд.

По данным СМИ, страны ЕС намерены обучить 15 тысяч украинских военных, из них 3 тысячи получат тактико-боевую подготовку — для командиров. Штат по обучению будет расположен в Польше. Тренировочная миссия стартует в середине ноября.



