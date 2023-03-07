Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 4-5 апреля
Министры иностранных дел стран-членов НАТО 4 и 5 апреля проведут заседание в штаб-квартире блока. Об этом сообщила пресс-служба альянса.
«Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет ... в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — отмечается в сообщении.
Заседание возглавит генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Повестка встречи пока неизвестна.
Ранее Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
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