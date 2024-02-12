Главу Минобороны США вновь госпитализировали
В США министра обороны Ллойда Остина вновь госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Это необходимо для осмотра из-за возникших проблем. Речь идет о симптомах, указывающих на проблему с мочевым пузырем.
О случившемся уведомили заместителя глава Пентагона, главу комитета начальников штабов, Белый дом и американский Конгресс.
Отмечается, что Остин продолжает исполнять свои обязанности.
Ранее Остина на фоне прошедшего скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru