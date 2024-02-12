Главу Минобороны США вновь госпитализировали

Это необходимо для осмотра из-за возникших проблем. Речь идет о симптомах, указывающих на проблему с мочевым пузырем.

О случившемся уведомили заместителя глава Пентагона, главу комитета начальников штабов, Белый дом и американский Конгресс.

Отмечается, что Остин продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее Остина на фоне прошедшего скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

