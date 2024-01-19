Главу Пентагона вызвали для показаний в Конгресс США

Министра обороны США Ллойда Остина на фоне скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает РИА Новости.

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Он должен будет явиться 14 февраля.

Ранее в Пентагоне не смогли назвать дату возвращения Остина с «удаленки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:СШАПентагон

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