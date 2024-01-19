Главу Пентагона вызвали для показаний в Конгресс США
19 января 202405:19
Министра обороны США Ллойда Остина на фоне скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает РИА Новости.
Он должен будет явиться 14 февраля.
Ранее в Пентагоне не смогли назвать дату возвращения Остина с «удаленки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: российские военные оставили без GPS половину Польши
- Главу Пентагона вызвали для показаний в Конгресс США
- Суд штата Вашингтон не будет исключать Трампа из праймериз
- Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля
- В США стартовала ракета SpaceX с космическими туристами
- Сгоревший склад Wildberries не был застрахован
- США: хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море
- В Пентагоне не смогли назвать дату возвращения Остина с «удаленки»
- Врач предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
- Нетаньяху заявил, что Израиль устраивает только полная победа над ХАМАС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru