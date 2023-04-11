Главу МИД ФРГ упрекнули в многомиллионных расходах на визажиста
Союз налогоплательщиков Германии подверг критике главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста. Об этом сообщило издание Exxpress.
Так, в прошлом году Бербок потратила на услуги соответствующего специалиста 137 тысяч евро. «Зеленые лидируют по расходам на внешность», — ответили авторы материала. При этом за 2022 год траты кабмина Германии выросли по меньшей мере на 80%.
По словам представителей Союза налогоплательщиков, правительство Шольца потратило более 1,2 млн евро на услуги фотографов в 2022 году.
Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров назвал топ-3 самых популярных операций среди знаменитостей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Венгрия и Россия продлили соглашение о дополнительных поставках газа
- Главу МИД ФРГ упрекнули в многомиллионных расходах на визажиста
- Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе
- Бывший сотрудник ЦРУ предрёк США поражение от России
- МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
- Саратовского военкома арестовали за получение взятки
- Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими
- Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии
- СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России
- Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru