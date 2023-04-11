Главу МИД ФРГ упрекнули в многомиллионных расходах на визажиста

Так, в прошлом году Бербок потратила на услуги соответствующего специалиста 137 тысяч евро. «Зеленые лидируют по расходам на внешность», — ответили авторы материала. При этом за 2022 год траты кабмина Германии выросли по меньшей мере на 80%.

По словам представителей Союза налогоплательщиков, правительство Шольца потратило более 1,2 млн евро на услуги фотографов в 2022 году.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров назвал топ-3 самых популярных операций среди знаменитостей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

