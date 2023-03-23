Главу Евросовета заподозрили в растратах
Главу Евросовета Шарля Мишеля уличили в необоснованных тратах, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы в распоряжении редакции.
Согласно документам, секретариат организации просит в 2024 году увеличить расходы на поездки Мишеля с двух миллионов евро до двух с половиной. Основная часть этой суммы тратится на дополнительные командировочные расходы.
Газета отмечает, что в прошлом году политик совершил 26 частных перелетов. Согласно внутренним правилам Евросовета, подобная транспортировка разрешена Мишелю только в случаях недоступности коммерческих вариантов.
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