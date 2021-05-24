Главред КП рассказал, кто проиграет от новых запретов Лукашенко для СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Запрет распространяется в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций.

Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Комсомольская правда в Белоруссии» будет выполнять распоряжение президента, но из-за этого может проиграть другим СМИ в борьбе за аудиторию.

«Я к этому решению отношусь без восторга, его очень сложно выполнять в наше время. Скорее выиграют те СМИ, которые не будут его выполнять, а будут на него плевать, потому что они не зарегистрированы в Белоруссии. Это будет проблема "КП", которая не сможет освещать события. А другие СМИ, которые зарегистрированы Польше, Вильнюсе, Москве будут спокойно бороться и побеждать в борьбе за аудиторию тем, что будут в прямом эфире рассказывать о том, что происходит. Прямой эфир подразумевается на радиостанциях и стрим на сайте. Проиграют государственные, лояльные закону СМИ Белоруссии, потом что они не смогут давать вещи, которые будут давать более маргинального плана и более оппозиционно настроенные СМИ», - пояснил Сунгоркин.