Главред КП рассказал, кто проиграет от новых запретов Лукашенко для СМИ
Владимир Сунгоркин признался, что относится к происходящему «без восторга»: его редакции станет ещё сложнее бороться за внимание читателей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Запрет распространяется в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций.
Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Комсомольская правда в Белоруссии» будет выполнять распоряжение президента, но из-за этого может проиграть другим СМИ в борьбе за аудиторию.
«Я к этому решению отношусь без восторга, его очень сложно выполнять в наше время. Скорее выиграют те СМИ, которые не будут его выполнять, а будут на него плевать, потому что они не зарегистрированы в Белоруссии. Это будет проблема "КП", которая не сможет освещать события. А другие СМИ, которые зарегистрированы Польше, Вильнюсе, Москве будут спокойно бороться и побеждать в борьбе за аудиторию тем, что будут в прямом эфире рассказывать о том, что происходит. Прямой эфир подразумевается на радиостанциях и стрим на сайте. Проиграют государственные, лояльные закону СМИ Белоруссии, потом что они не смогут давать вещи, которые будут давать более маргинального плана и более оппозиционно настроенные СМИ», - пояснил Сунгоркин.
При этом редакция КП в Белоруссии и так работает в некомфортных условиях - газету по-прежнему печатать и распространять в республике запрещено.
«Мы ничего не нарушаем, но газету просто не берут на распространение большинство организаций, которые занимаются дистрибуцией прессы. Типографии Белоруссии (они все под контролем государства) отказываются печатать КП. Из-за этого мы ее печатаем в России. Привозим небольшим тиражом для тех, кому интересно. Это примерно 10% от того тиража, который был раньше», - сообщил главред КП.
Ранее ряд белорусских изданий, в том «КП в Белоруссии», «Белпочта» отказалась включать в подписной каталог. «БелГазета» и «Свободные новости плюс» сейчас выпускаются лишь в электронном формате. Сайты негосударственных медиа, таких как Еврорадио, Радыё Свабода, «Салідарнасць», «Трибуна», «Белсат», «Витебский курьер», «Виртуальный Брест», «АФН», «Медиазона. Беларусь», заблокированы в стране с 21 августа. Издания практически полностью ушли в соцсети.
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