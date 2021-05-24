Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому власти смогут ограничивать работу сетей электросвязи в республике, сообщает РИА Новости,
Документ, подписанный белорусским лидером, вносит поправки в закон «Об электросвязи», благодаря которым оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии, в случае угроз нацбезопасности, сможет не только ограничивать работу сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, но и временно прекращать их работу.
Ранее Лукашенко также подписал закон, который запрещает СМИ в режиме реального времени освещать массовые мероприятия, которые проводятся с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды, сообщает RT.
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