Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому власти смогут ограничивать работу сетей электросвязи в республике, сообщает РИА Новости,

Документ, подписанный белорусским лидером, вносит поправки в закон «Об электросвязи», благодаря которым оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии, в случае угроз нацбезопасности, сможет не только ограничивать работу сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи, но и временно прекращать их работу.

Ранее Лукашенко также подписал закон, который запрещает СМИ в режиме реального времени освещать массовые мероприятия, которые проводятся с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды, сообщает RT.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ЗаконБелоруссияАлександр Лукашенко
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