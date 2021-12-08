Кремль рассчитывает, что позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменится

Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе и по вопросу «Северного потока – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва также рассчитывает на установление конструктивных отношений между новым канцлером ФРГ и российским лидером Владимиром Путиным.