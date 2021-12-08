Кремль рассчитывает, что позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменится
Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе и по вопросу «Северного потока – 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва также рассчитывает на установление конструктивных отношений между новым канцлером ФРГ и российским лидером Владимиром Путиным.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России с «острожным оптимизмом» относятся к победе на выборах в Германии СДПГ и ожидают, что при Олафе Шольце Берлин избавится от «русофобского заболевания».
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