Главный инфекционист США: «омикрон» сопротивляется действию вакцин
Новая разновидность коронавируса под названием «омикрон», возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главного инфекциониста США Энтони Фауча.
«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — сказал эксперт.
Власти страны призывают граждан не затягивать с бустерной вакциной от COVID-19 до массового распространения нового штамма.
Как сообщалось ранее, администрация президента США рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с рядом стран из-за распространения новой разновидности коронавируса «омикрон».
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