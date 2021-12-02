Главный инфекционист США: «омикрон» сопротивляется действию вакцин

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — сказал эксперт.

Власти страны призывают граждан не затягивать с бустерной вакциной от COVID-19 до массового распространения нового штамма.

Как сообщалось ранее, администрация президента США рассмотрит вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с рядом стран из-за распространения новой разновидности коронавируса «омикрон».

