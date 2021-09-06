Талибы объявили об окончании войны в Афганистане
Войну в Афганистане можно считать завершенной после захвата провинции Панджшер боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом на пресс-конференции заявил представитель радикалов Забихулла Муджахид.
«Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий», — цитирует Муджахида ТАСС.
Представитель талибов добавил, что через несколько дней будет объявлено новое правительство Афганистана, отмечает телеканал «360».
Ранее в «Талибане» сообщили о полном взятии Панджшера под контроль. Однако силы сопротивления, которые отстаивают последний неподконтрольный боевикам регион, опровергли эти заявления, подчеркнув, что бои за провинцию продолжатся, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru