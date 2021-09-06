Талибы объявили об окончании войны в Афганистане

«Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий», — цитирует Муджахида ТАСС.

Представитель талибов добавил, что через несколько дней будет объявлено новое правительство Афганистана, отмечает телеканал «360».

Ранее в «Талибане» сообщили о полном взятии Панджшера под контроль. Однако силы сопротивления, которые отстаивают последний неподконтрольный боевикам регион, опровергли эти заявления, подчеркнув, что бои за провинцию продолжатся, напоминает RT.

