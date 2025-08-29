Главе МВД Сербии Дачичу отправили конверт с тремя патронами

Главе МВД Сербии Ивице Дачичу отправили почтовый конверт с тремя патронами. Об этом сообщает пресс-служба сербского министерства.

Планировавшему отправить военным посылки со взрывчаткой дали 16 лет заключения

«Посылку» обнаружили в здании правительства республики. Стражи порядка установили, что конверт был отправлен 26 августа из города Пожаревац.

«Отправитель установлен и обнаружен... установление всех обстоятельств инцидента продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее стало изветсно, что в канцелярию кабмина Словакии доставили конверт с пулей для премьера страны Роберта Фицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
