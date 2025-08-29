Главе МВД Сербии Дачичу отправили конверт с тремя патронами

Российские военные за неделю уничтожили 1377 беспилотников ВСУ самолетного типа С 1 сентября все звонки от компаний и ИП будут маркироваться В Госдуме прогнозируют затухание WhatsApp и доминирование Max Аэропорту города Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова Детский омбудсмен призвала не путать синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей с невоспитанностью