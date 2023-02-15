Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас сообщил о решении досрочно покинуть пост, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу международной финансовой организации.

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Мэлпас уйдет с поста ВБ к 30 июня. Он проработал на должности президента более 4 лет.

Досрочно покинул пост председателя ВБ и предшественник Мэлпаса Джин Ен Ким. Он перешел в частную инвестиционную компанию.

Уходящий глава Всемирного банка предупреждал западные страны о негативном воздействии антироссийских санкций на глобальный ВВП. Влияние ограничительных мер будет хуже, чем конфликт на Украине, отмечал финансист.

При этом он утверждал, что мировая экономика найдет способ «смягчить удар» антироссийских санкций, пишет НСН.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Всемирный БанкЭкономия
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