СМИ: Россия и Индия могут перейти на расчеты в рублях и рупиях

В России и Индии рассматривают возможность создания механизма торговых расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает индийская газета Mint со ссылкой на источники в правительстве страны.

Механизм оплаты в рупиях с РФ ранее уже использовался в некрупных масштабах, например, для таких товаров, как чай. Отмечается, что такие условия позволят экспортерам из Индии получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.

Согласно договоренностям, российскому банку будет необходимо открыть счет в индийском банке, а индийскому – в РФ. При этом, какие именно организации будут задействованы в сделке, пока не известно.