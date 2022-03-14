СМИ: Россия и Индия могут перейти на расчеты в рублях и рупиях

В России и Индии рассматривают возможность создания механизма торговых расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает индийская газета Mint со ссылкой на источники в правительстве страны.

Механизм оплаты в рупиях с РФ ранее уже использовался в некрупных масштабах, например, для таких товаров, как чай. Отмечается, что такие условия позволят экспортерам из Индии получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.

Согласно договоренностям, российскому банку будет необходимо открыть счет в индийском банке, а индийскому – в РФ. При этом, какие именно организации будут задействованы в сделке, пока не известно.

США обнародовали список запрещенных для ввоза в Россию товаров

По данным источника, «за точку отсчета можно будет взять третью валюту – например, юань». При этом привязка обменного курса к какой-либо валюте не потребуется. Согласно документам, российские деньги будут конвертированы в рупии, а сумму зачислят на счет в индийском банке.

Сообщается, что торговля в местной валюте будет ключевой для обеих стран, потому что Нью-Дели закупает у Москвы много оборонной и ядерной продукции, экспортируя в РФ фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для машиностроения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТорговляРубльДеньгиИндияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры