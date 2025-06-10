Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не стремится к войне с НАТО

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО и не стремится к ядерному противостоянию. Об этом он сообщил на заседании комитета по обороне парламента Соединенного Королевства.

По словам Радакина, отсутствие агрессии со стороны Москвы по отношению к альянсу, в том числе в ядерной сфере, подтверждает эффективность системы сдерживания НАТО. Он выразил уверенность в том, что российское руководство осознает риски прямой конфронтации с блоком и избегает их.