Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не стремится к войне с НАТО
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО и не стремится к ядерному противостоянию. Об этом он сообщил на заседании комитета по обороне парламента Соединенного Королевства.
По словам Радакина, отсутствие агрессии со стороны Москвы по отношению к альянсу, в том числе в ядерной сфере, подтверждает эффективность системы сдерживания НАТО. Он выразил уверенность в том, что российское руководство осознает риски прямой конфронтации с блоком и избегает их.
Военный также отметил, что США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, включая предоставление стратегического ядерного щита.
Заявление прозвучало на фоне высказываний генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее допустил возможность военного столкновения с Россией в ближайшие пять лет и призвал страны альянса увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. На вопрос, согласен ли он с этим прогнозом, Радакин ответил по-русски: «нет», передает «Радиоточка НСН».
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