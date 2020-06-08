Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава ВОЗ отметил, что за последние десять дней суточный прирост заражений коронавирусом составлял более 100 тысяч, в частности, накануне эта цифра превысила 136 тысяч. Гебрейесус добавил, что около 75% случаев заражений относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии.

При этом, по словам Гебрейесуса, отдельно в Европе ситуация с COVID-19 улучшается.

Всего, по данным ВОЗ, число случаев заражений в мире составляет около 4 млн, из которых около 400 тыс. закончились летальным исходом.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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