Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глава ВОЗ отметил, что за последние десять дней суточный прирост заражений коронавирусом составлял более 100 тысяч, в частности, накануне эта цифра превысила 136 тысяч. Гебрейесус добавил, что около 75% случаев заражений относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии.

При этом, по словам Гебрейесуса, отдельно в Европе ситуация с COVID-19 улучшается.

Всего, по данным ВОЗ, число случаев заражений в мире составляет около 4 млн, из которых около 400 тыс. закончились летальным исходом.







