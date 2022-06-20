Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к появлению новой пандемии

По его словам, в настоящее время мир не готов к новым подобным вызовам, поэтому необходимо в каждой стране реализовать рекомендации по борьбе с COVID-19.

«Мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит ещё один вирус, начнётся новая пандемия, мы всё ещё не будем готовы», - подчеркнул он.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус не побеждён, и пока не удаётся спрогнозировать, как он поведет себя в будущем, пишут «Известия».

