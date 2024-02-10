Глава ВОЗ потребовал немедленного перемирия в секторе Газа
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал немедленного перемирия в секторе Газа. Об этом он написал в социальной сети Х.
Гебрейесус указал на «безрадостную реальность» для пациентов и работников системы здравоохранения на севере анклава.
«Нам нужен более безопасный, устойчивый и увеличенный в масштабах доступ к людям в секторе. Остановка огня. Немедленно», — подчеркнул глава ВОЗ.
Ранее палестинское движение ХАМАС положительно оценило согласованное предложение посредников по вопросу временного перемирия в Газе, одобренное Израилем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru