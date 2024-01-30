СМИ: Проект перемирия в Газе предполагает трехмесячную паузу в боях

Проект перемирия в зоне ближневосточного конфликта предполагает прекращение боев на территории сектора Газа на три месяца, а также обмен пяти тысяч палестинских заключенных на израильских заложников, взятых в плен движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The National со ссылкой на источники.

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Согласно данным, руководство ХАМАС не хочет заключать соглашение о перемирии, которое позже позволило бы Израилю возобновить боевые действия. Отмечается, что палестинское движение пытается добиться вывода израильских военных из сектора Газа и полного прекращения огня.

По данным газеты, ожидается, что в случае введения режима прекращения огня ХАМАС в первую очередь отпустит 40 женщин и пожилых людей из числа заложников.

Ранее, 30 января, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение по перемирию в секторе Газа, и в ближайшее время даст ответ, передает «Радиоточка НСН».

