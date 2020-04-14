Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучил условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19.
Как заявил Тедрос Адханом Гебрейсус, властям стран необходимо удостовериться в том, что они держат под контролем ситуацию с заболеваемостью и передачей коронавируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна обнаруживать, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.
Кроме того, глава ВОЗ заявил о необходимости минимизировать риск вспышек коронавируса в медучреждениях, а также ввести превентивные меры в отношении мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ. Также он подчеркнул, что странам необходимо исключить риски завозных случаев коронавирусной инфекции, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру, скорректировал опубликованные ранее данные. Как пишет РИА Новости, согласно обновленной информации, размещенной на портале, зараженных COVID-19 в мире чуть менее 2 миллионов.
Ранее на сайте университета фигурировали данные о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. Согласно скорректированным цифрам – по состоянию на 7:50 по Москве – число зараженных в мире составляет 1 920 985, жертвами коронавируса стали уже 119 686 человек.
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