Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучил условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19.

Как заявил Тедрос Адханом Гебрейсус, властям стран необходимо удостовериться в том, что они держат под контролем ситуацию с заболеваемостью и передачей коронавируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна обнаруживать, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

Кроме того, глава ВОЗ заявил о необходимости минимизировать риск вспышек коронавируса в медучреждениях, а также ввести превентивные меры в отношении мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ. Также он подчеркнул, что странам необходимо исключить риски завозных случаев коронавирусной инфекции, отмечает Газета.ру.