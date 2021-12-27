Шойгу рассказал о возможной судьбе Крыма без России

«Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», — считает глава Минобороны.

По словам Шойгу, последствия попыток «этих нелюдей» и украинских военных установить свои правила в Донбассе заметны до сих пор, пишет RT.

Крым вошел в состав РФ после референдума в марте 2014 года, тогда же Севастополь стал городом федерального значения, напоминает Газета.ру.

