Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе

Комментируя газовый кризис, турецкий президент отметил, что Европа «пожинает, то, что посеяла», и регион ожидает «сложная зима».

«У Турции в газовом вопросе проблем не намечается», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с энергоснабжением Европы виноваты «горе-политики», которые принимали решение о введении антироссийских санкций. Представитель Кремля допустил, что с приходом холодов проблемы усугубятся, пишет RT.

