Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе
Европа сама виновата в будущих проблемах в регионе, которые возникнут зимой из-за сокращения поставок газа из России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Комментируя газовый кризис, турецкий президент отметил, что Европа «пожинает, то, что посеяла», и регион ожидает «сложная зима».
«У Турции в газовом вопросе проблем не намечается», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с энергоснабжением Европы виноваты «горе-политики», которые принимали решение о введении антироссийских санкций. Представитель Кремля допустил, что с приходом холодов проблемы усугубятся, пишет RT.
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