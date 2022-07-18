Reuters: письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа получил немецкий концерн Uniper
Немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, сообщает Reuters.
В агентстве сослались на заявление немецкой компании, которая подтвердила получение документа и «официально отклонила требование о форс-мажоре».
«Uniper считает это неоправданным и формально отклоняет заявление о форс-мажоре», — приводит Reuters заявление компании.
Ранее Reuters сообщило, что «Газпром» направил письмо как минимум одному крупному потребителю, однако название компании не уточнялось.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- На Украине арестовали имущество российского бизнесмена
- Reuters: письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа получил немецкий концерн Uniper
- «Милан» подписал новый контракт с Ибрагимовичем
- В МВД ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя
- Глава МИД Венгрии рассказал о седьмом пакете антироссийских санкций
- В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
- Путин поручил реализовать предложения по подготовке IT-специалистов
- Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наёмника в ДНР
- Прокурор потребовал для основателя проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии
- Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru