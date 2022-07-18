Reuters: письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа получил немецкий концерн Uniper

Немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, сообщает Reuters.

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В агентстве сослались на заявление немецкой компании, которая подтвердила получение документа и «официально отклонила требование о форс-мажоре».

«Uniper считает это неоправданным и формально отклоняет заявление о форс-мажоре», — приводит Reuters заявление компании.

Ранее Reuters сообщило, что «Газпром» направил письмо как минимум одному крупному потребителю, однако название компании не уточнялось.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГерманияРоссийский ГазГазГазпром
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