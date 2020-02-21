Глава украинского Минздрава отказалась ночевать с эвакуированными из Уханя

Как уточняет агентство, ранее Скалецкая заявляла о намерении провести с эвакуированными гражданами все 2 недели карантина в санатории, где их разместили.

В учреждении заявили, что министр обещала вернуться, отметив при этом, что она не ограничивается в своих передвижениях. По словам представителя санатория, по возвращении Скалецкую разместят в отдельном доме, поскольку "ей нужно работать".

Ранее эвакуированная из китайского Уханя украинка рассказала об условиях проживания в санатории в Новых Санжарах.











