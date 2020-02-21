Глава украинского Минздрава отказалась ночевать с эвакуированными из Уханя
Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая уехала из санатория в Новых Санжарах, куда разместили 73 эвакуированных из КНР украинца. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет агентство, ранее Скалецкая заявляла о намерении провести с эвакуированными гражданами все 2 недели карантина в санатории, где их разместили.
В учреждении заявили, что министр обещала вернуться, отметив при этом, что она не ограничивается в своих передвижениях. По словам представителя санатория, по возвращении Скалецкую разместят в отдельном доме, поскольку "ей нужно работать".
Ранее эвакуированная из китайского Уханя украинка рассказала об условиях проживания в санатории в Новых Санжарах.
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