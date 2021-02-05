Эксперты в США назвали преимущества вакцины «Спутник V»

Специалисты трёх университетов США сравнили вакцину от коронавируса «Спутник V» с препаратами Pfizer и Moderna и заявили, что одним из преимуществ российской разработки является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, сообщает ТАСС.

Комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале The Lancet инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу отметил, что «в третьей фазе испытаний эффективность российского препарата, по всей видимости, составила 91,6%», то есть чуть меньше, чем у Pfizer и Moderna (около 95%).

Также Уинслоу добавил, что «Спутник V» - это ДНК-вакцина, поэтому не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах. С ним согласился руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис, который заметил, что возможность хранить российский препарат в обычном холодильнике «позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре, и в некоторых странах её значительно проще применять».

Такого же мнения придерживается и инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, который назвал вакцину «Спутник V» «многообещающей».

«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», - добавил эксперт.

Кроме того, американские специалисты отметили, что уровень защиты, который позволяет обеспечить «Спутник V», «сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, и несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson».

Курицкис добавил, что российскую разработку можно включить в список препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». А Уинслоу заявил, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», сообщает RT. Эксперты издания подтвердили высокую эффективность препарата.

