Глава TotalEnergies не исключил перезапуск «Северного потока»
27 марта 202501:30
Перезапуск ряда нитей газопровода «Северный поток» возможен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы французской энергетической компании TotalEnergies Патрика Пуянне.
«Не удивлюсь, если две из четырех вновь заработают», – сказал он. Пуянне указал, что в современном мире нельзя оставаться конкурентоспособным без российского газа. При этом СПГ не сможет заменить российский газ, откуда бы он ни поступал.
Ранее стало известно, что Москва обсуждает восстановление газопроводов проекта Nord Stream, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru