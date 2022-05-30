Глава теробороны Днепра призвал срочно минировать Киев, Сумы и Харьков

Возглавляющий территориальную оборону Днепра бизнесмен Геннадий Корбан в своих соцсетях призвал немедленно минировать северные границы Украины.

В Херсонской области заявили о минировании ВСУ единственного выхода в Черное море

По его словам, необходимо «срочно строить глубокую эшелонированную оборону».

«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — призвал Корбан.

Ранее военнослужащие Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХарьковКиевУкраинаМинирование
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