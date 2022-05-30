Глава теробороны Днепра призвал срочно минировать Киев, Сумы и Харьков
Возглавляющий территориальную оборону Днепра бизнесмен Геннадий Корбан в своих соцсетях призвал немедленно минировать северные границы Украины.
По его словам, необходимо «срочно строить глубокую эшелонированную оборону».
«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — призвал Корбан.
Ранее военнослужащие Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Байден отказался поставлять Украине ракеты для ударов по России
- Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза
- Посольство в ЦАР опровергло информацию об убийстве российских наёмников
- Глава теробороны Днепра призвал срочно минировать Киев, Сумы и Харьков
- Замглавы Минобрнауки исключил возвращение к советской системе образования
- Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Киеву под давлением США и НАТО
- СМИ: В ЦАР убили двух российских наёмников
- «Радиоточка НСН» снова дарит подписчикам коллекцию рок-винила
- Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях
- Дания готовится к прекращению поставок газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru