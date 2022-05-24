В Херсонской области заявили о минировании ВСУ единственного выхода в Черное море

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области», — цитирует чиновника РИА Новости.

Стремоусов отметил, что этот выход в море контролирует украинская сторона, и сейчас открыть порт почти «нереально». Кроме того, прекращено торговое судоходство по Днепру, пишет РИА ФАН.

По словам замглавы областной администрации, порт будет открыт и разблокирован, когда Очаков и Николаевскую область в целом защитят от украинских силовиков, отмечает Газета.ру.

