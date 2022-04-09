Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать российского консула из города

«До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я еще раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге», — подчеркивается в обращении главы эдинбургского совета.

Маквей отметил, что члены совета приняли решение о разрыве связей с консулом на заседании 17 марта.

