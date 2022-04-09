Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать российского консула из города
Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей потребовал немедленно отозвать из города российского консула на фоне ситуации на Украине. Маквей направил соответствующее письмо послу РФ в Великобритании Андрею Келину, сообщается на сайте совета.
«До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я еще раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге», — подчеркивается в обращении главы эдинбургского совета.
Маквей отметил, что члены совета приняли решение о разрыве связей с консулом на заседании 17 марта.
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