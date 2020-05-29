Twitter скрыл пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе
Администрация сервиса микроблогов Twitter скрыла сообщение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа с комментарием массовых беспорядков в Миннеаполисе. Вместо поста американского лидера теперь значится надпись: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении героизации насилия».
Сам доступ к записи главы Белого дома не закрыт, чтобы его просмотреть, необходимо нажать на соответствующую кнопку. В своём посте Трамп высказался на тему беспорядков в Миннеаполисе, которые продолжаются третий день после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Президент высказался в том духе, что участники беспорядков позорят память Флойда и пообещал этого не допустить. Трамп заявил, что военные окажут поддержку властям. «Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба. Спасибо!» — цитирует RT его фразу.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Twitter назвал данный шаг «реакционным и политически ангажированным». Произошло это после того, как соцсеть отметила один из постов президента США как неправдивый, и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал.
Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе закрыть социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
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