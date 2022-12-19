«Нечего предложить»: Бывший депутат заявил о невозможности воссоздать СССР

Ранее бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков предложил воссоздать СССР, объединив постсоветские страны по принципу Евросоюза. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Алкснис заявил, что такая инициатива обречена на провал.

«Нам нечего предложить бывшим союзным республикам. Мы не можем сделать Россию привлекательной для объединения с ней ни в плане экономики, ни в социальной сфере, ни в защите интересов бывших союзных республик. Поэтому все разговоры о воссоздании СССР бесполезны. Последствия катастрофы 1991 года будут ощущаться еще многие десятилетия. Мы видим, что сегодня противоречия между бывшими союзными республиками только нарастают. Это наглядно демонстрирует конфликт Армении и Азербайджана. Я до последнего боролся за сохранение СССР в 1991 году, но тогда мы своими руками разрушили это великое государство, и восстановить его уже не удастся», — сказал Алкснис.



Собеседник НСН посетовал на бездействие российских властей в вопросе возможного объединения бывших советских республик.

«Мы в течение практически всех 30 лет после распада СССР палец о палец не ударили для объединения осколков бывшего великого государства. Речь шла только о зарабатывании денег и использовании бывших союзных республик в качестве рынков сбыта и поставщиков сырья. Возьмем наших послов России на Украине — важнейшей для России стране, которая должна была бы находиться под пристальным вниманием и контролем со стороны российского руководства. Особенно это касается Виктора Черномырдина: основной его целью было обеспечить беспрепятственный транзит российского газа на Запад, все остальное ушло на второй план», — подчеркнул Алкснис.

В заключение бывший депутат заявил, что в некоторых бывших советских республиках пророссийские силы в посольствах России стали персонами нон грата.

«На Украине в российское посольство приглашали бандеровцев, но почти не допускали представителей пророссийских сил. То же самое было с моей родной Латвией, где помощи и поддержки пророссийски настроенным движениям не оказывалось. В результате сегодня ни в одной бывшей союзной республике нет влиятельных политических сил, которые продвигали бы линию объединения с Россией. Это полный провал российского руководства. Посмотрите теперь на США, которые в начале 1990-х имели практически нулевые позиции в бывших союзных республиках, а сегодня они во многом определяют внешнюю и внутреннюю политику в этих странах. Сегодня это особенно остро проявляется на Украине», — подытожил он.

Ранее экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

