Росстандарт: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют

Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, в том числе Stop, WC, Danger, Customs, P (парковка) не планируют в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

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Ранее в РФ вступил в силу закон об использовании кириллицы во всей информации на вывесках и указателях. При этом иностранные слова могут использоваться дополнительно.

Как напомнили в Росстандарте, РФ исполняет заложившие международные стандарты и единообразие дорожных знаков Конвенцию о дорожных знаках и сигналах и Европейское соглашение. В стране не планируется исключение надписей латиницей на дорожных знаках. Если этот вопрос вынесут на обсуждение, рассмотреть его могут лишь при участии Минтранса и МВД.

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ФОТО: РИА Новости
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