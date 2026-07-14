Росстандарт: Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют

Ранее в РФ вступил в силу закон об использовании кириллицы во всей информации на вывесках и указателях. При этом иностранные слова могут использоваться дополнительно.

Как напомнили в Росстандарте, РФ исполняет заложившие международные стандарты и единообразие дорожных знаков Конвенцию о дорожных знаках и сигналах и Европейское соглашение. В стране не планируется исключение надписей латиницей на дорожных знаках. Если этот вопрос вынесут на обсуждение, рассмотреть его могут лишь при участии Минтранса и МВД.

