В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с трактором
Легковой автомобиль и трактор с прицепом столкнулись на трассе Мамадыш-Кукмор-Ишкеево в Татарстане, погибли четыре человека. Об этом сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, авария произошла 13 июля около 21.30 на 3-м километре дороги.
«Водитель автомобиля "Лада Гранта", не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с впереди следующим трактором с прицепом», - указали в ведомстве.
В результате скончались на месте водитель и три пассажира легковушки.
Ранее в Москве один человек погиб в ДТП с участием трех легковых авто, пишет 360.ru.
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