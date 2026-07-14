В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с трактором

Легковой автомобиль и трактор с прицепом столкнулись на трассе Мамадыш-Кукмор-Ишкеево в Татарстане, погибли четыре человека. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, авария произошла 13 июля около 21.30 на 3-м километре дороги.

«Водитель автомобиля "Лада Гранта", не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с впереди следующим трактором с прицепом», - указали в ведомстве.

В результате скончались на месте водитель и три пассажира легковушки.

Ранее в Москве один человек погиб в ДТП с участием трех легковых авто, пишет 360.ru.

