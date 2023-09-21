Глава Севастополя опроверг работу систем ПВО

Он добавил, что системы ПВО работают в районе Крымской зоны. При этом все службы Крыма находятся в состоянии боевой готовности и осуществляют контроль обстановки в воздухе.

Развожаев призвал доверять только данным, полученным из официальных источников. Он добавил, что дезинформаторы пытаются прежде всего посеять панику среди россиян.

Ранее Развожаев заявил, что на территории Крыма в результате работы систем ПВО были сбиты два украинских дрона. По его словам, пораженные беспилотники упали в Верхнесадовом и в Каче. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

