Глава политбюро ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что радикалы, Израиль и США близки к соглашению о пятидневном перемирии в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее катарские посредники заявили о готовности ХАМАС освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на четыре-пять дней паузы в боях, освобождение из израильских тюрем почти 150 палестинских детей и женщин, доставку топлива в анклав, напоминает телеканал «360».

