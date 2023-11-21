Глава политбюро ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
Стороны палестино-израильского конфликта достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии, палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ в переговорах с Израилем. Об этом заявил глава политбюро радикалов Исмаил Хания.
«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.
На минувшей неделе СМИ сообщили, что радикалы, Израиль и США близки к соглашению о пятидневном перемирии в секторе Газа и освобождении заложников.
Ранее катарские посредники заявили о готовности ХАМАС освободить группу из 50 женщин и детей в обмен на четыре-пять дней паузы в боях, освобождение из израильских тюрем почти 150 палестинских детей и женщин, доставку топлива в анклав, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru