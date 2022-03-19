Глава Пентагона: США не будут вовлечены в боевые действия на Украине
Американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, конфронтация США и России никому не нужна. Об этом заявил заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В интервью CNN министр напомнил, что американские президент Джо Байден «ясно дал понять», что Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт на Украине.
Кроме того, Остин подчеркнул, что установление бесполетной зоны над украинской территорией, о чем неоднократно просил Киев, означало бы прямое вовлечение США в происходящее.
«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», — заявил глава Пентагона.
Тем не менее США намерены защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО, добавил Остин.
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