Глава Пентагона: США не будут вовлечены в боевые действия на Украине

В интервью CNN министр напомнил, что американские президент Джо Байден «ясно дал понять», что Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт на Украине.

Кроме того, Остин подчеркнул, что установление бесполетной зоны над украинской территорией, о чем неоднократно просил Киев, означало бы прямое вовлечение США в происходящее.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», — заявил глава Пентагона.

Тем не менее США намерены защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО, добавил Остин.

