Хегсет: Трамп не позволит превратить «Дядю Сэма» в «дядюшку-сосунка»
Президент США Дональд Трамп «не позволит превратить Дядю Сэма в дядюшку-сосунка». Об этом на встрече в Брюсселе заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
В своей речи он вспомнил американского лидера Дуайта Эйзенхауэра, который, в своё время, также был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточно ответственности за собственную оборону.
«Как президент Эйзенхауэр, администрация Трампа верит в альянсы. Но не заблуждайтесь, президент Трамп никому не позволит превратить Дядю Сэма в дядюшку-сосунка», - добавил Хегсет.
Глава Пентагона также добавил, что НАТО вновь должно стать великим, однако Европе следует больше вкладываться в альянс.
Ранее Трамп заявил, что члены НАТО должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru