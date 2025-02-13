Хегсет: Трамп не позволит превратить «Дядю Сэма» в «дядюшку-сосунка»

В своей речи он вспомнил американского лидера Дуайта Эйзенхауэра, который, в своё время, также был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточно ответственности за собственную оборону.

«Как президент Эйзенхауэр, администрация Трампа верит в альянсы. Но не заблуждайтесь, президент Трамп никому не позволит превратить Дядю Сэма в дядюшку-сосунка», - добавил Хегсет.

Глава Пентагона также добавил, что НАТО вновь должно стать великим, однако Европе следует больше вкладываться в альянс.

Ранее Трамп заявил, что члены НАТО должны поднять расходы на оборону с 2% по 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».