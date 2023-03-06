Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД

По его словам, стороны договорились «не раскрывать подробности до поры до времени».

«Не так просто все, надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии», - указал Богданов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в формате Россия — Индия — Китай на министерском уровне может состояться в 2023 году, сообщает RT.