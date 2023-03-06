Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД
Заметитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что власти России, Сирии, Турции и Ирана прорабатывают встречу министров иностранных дел государств, сообщает РИА Новости.
По его словам, стороны договорились «не раскрывать подробности до поры до времени».
«Не так просто все, надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии», - указал Богданов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в формате Россия — Индия — Китай на министерском уровне может состояться в 2023 году, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Глава СНБО рассказал, когда Украина начала подготовку к конфликту с Россией
- Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД
- СМИ: Утечка биометрии граждан нескольких стран произошла в НИИ «Восход»
- Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений
- Пригожин в шутку пообещал выйти с нецензурным пикетом в Бахмуте
- Total передала завод смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту
- В Крыму собрались избавиться от вывесок на латинице
- Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за приговора Тихановской
- Пригожин заявил о непричастности ЧВК к организации митингов против губернатора Беглова
- Появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru