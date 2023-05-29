Глава офиса Зеленского резко отреагировал на обнародование кадров работы украинской ПВО

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился из-за публикации свидетельств работы украинской системы ПВО и места падения ракет. Он назвал размещение таких материалов недопустимым, сообщило агентство РИА Новости.

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«Какими еще словами... нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки?», — задался вопросом Подоляк.

Руководитель офиса Зеленского заявил, что разглашение таких данных наносит ущерб безопасности Украины и может считаться преступной халатностью.

Ранее сообщалось, что российская армия наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПВОУкраина

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