Глава офиса Зеленского резко отреагировал на обнародование кадров работы украинской ПВО

«Какими еще словами... нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки?», — задался вопросом Подоляк.

Руководитель офиса Зеленского заявил, что разглашение таких данных наносит ущерб безопасности Украины и может считаться преступной халатностью.

Ранее сообщалось, что российская армия наносит удары по Киеву гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

