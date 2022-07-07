Глава МВФ заявила о возможной мировой рецессии в 2023 году

По её словам, она может произойти в 2023 году. Перспективы с момента последнего обновления значительно ухудшились. Георгиева посетовала на распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции против Москвы.

По мнению главы МВФ, предстоящий год будет тяжелее этого.

По данным МВФ, экономика США в 2023 и 2024 годах будет замедляться, однако сможет избежать рецессии.

