Глава МВФ заявила о возможной мировой рецессии в 2023 году

Полностью исключить возникновение мировой рецессии нельзя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Путин заявил, что проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер

По её словам, она может произойти в 2023 году. Перспективы с момента последнего обновления значительно ухудшились. Георгиева посетовала на распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции против Москвы.

По мнению главы МВФ, предстоящий год будет тяжелее этого.

По данным МВФ, экономика США в 2023 и 2024 годах будет замедляться, однако сможет избежать рецессии.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭкономикаМВФ
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