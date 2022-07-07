Глава МВФ заявила о возможной мировой рецессии в 2023 году
Полностью исключить возникновение мировой рецессии нельзя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.
По её словам, она может произойти в 2023 году. Перспективы с момента последнего обновления значительно ухудшились. Георгиева посетовала на распространение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции против Москвы.
По мнению главы МВФ, предстоящий год будет тяжелее этого.
По данным МВФ, экономика США в 2023 и 2024 годах будет замедляться, однако сможет избежать рецессии.
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