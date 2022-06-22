Путин заявил, что проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, сообщает РИА Новости.
По его словам, это наносит ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях, в том числе, приводит к резкому росту цен на зерновые культуры и базовые сельхозпродукты.
«Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин, в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества.
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