Путин заявил, что проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер

По его словам, это наносит ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях, в том числе, приводит к резкому росту цен на зерновые культуры и базовые сельхозпродукты.

«Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин, в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества.