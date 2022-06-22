Путин заявил, что проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС заявил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, сообщает РИА Новости.

Путин заявил об эффективности макроэкономической политики РФ на фоне санкций

По его словам, это наносит ущерб бизнесу и негативно сказывается на людях, в том числе, приводит к резкому росту цен на зерновые культуры и базовые сельхозпродукты.

«Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин, в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества.

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ФОТО: РИА Новости
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