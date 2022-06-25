МВФ спрогнозировал замедление экономики США в 2023 и 2024 годах
25 июня 202203:14
Экономика США в 2023 и 2024 годах будет замедляться, однако сможет избежать рецессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
По данным экспертов, темпы роста реального ВВП в США могут снизиться до 1,7% в следующем году, до 0,8% — в 2024 году. Американская экономика «едва избежит рецессии».
При этом по итогам текущего года МВФ прогнозирует темпы роста ВВП на уровне 2,9%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru