Глава МВД Турции: Страна противостоит США, борясь с терроризмом

Глава МВД указал, что Анкара противостоит запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого?» — отметил Сойлу.

По словам министра, США хотят создать террористическое государство, пишет Ura.ru.

