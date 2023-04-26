Глава МВД Турции: Страна противостоит США, борясь с терроризмом
26 апреля 202310:59
Турция, борясь с терроризмом, на самом деле борется с США. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Ulusal TV.
Глава МВД указал, что Анкара противостоит запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.
«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого?» — отметил Сойлу.
По словам министра, США хотят создать террористическое государство, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru