Глава МВД Турции: Страна противостоит США, борясь с терроризмом

Турция, борясь с терроризмом, на самом деле борется с США. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Ulusal TV.

В Турции заявили, что Вашингтон пытается создать террористическое государство

Глава МВД указал, что Анкара противостоит запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого?» — отметил Сойлу.

По словам министра, США хотят создать террористическое государство, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТерроризмСШАТурция

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