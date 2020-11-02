Глава МВД Франции посетит Россию на этой неделе

Ранее министр отмечал, что рассчитывает обсудить возможную экстрадиции из Франции радикализированных лиц-выходцев из России.

В октябре студент одной из школ пригорода Парижа обезглавил преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые он показывал в ходе занятия. Позже глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийцей оказался молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве в 2002 году.

После инцидента с убийством профессора во Франции начали широко обсуждать тему высылки радикально настроенных лиц.

В Ницце 29 октября молодой человек напал с ножом на прихожан собора. В ходе задержания он выкрикивал: «Аллаху Акбар». Погибли три человека. Нападавший прибыл во Францию из Туниса.

