Глава МВД Франции посетит Россию на этой неделе
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в эфире телеканала BFMTV, что намерен в ближайшие дни посетить Россию.
Ранее министр отмечал, что рассчитывает обсудить возможную экстрадиции из Франции радикализированных лиц-выходцев из России.
В октябре студент одной из школ пригорода Парижа обезглавил преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые он показывал в ходе занятия. Позже глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийцей оказался молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве в 2002 году.
После инцидента с убийством профессора во Франции начали широко обсуждать тему высылки радикально настроенных лиц.
В Ницце 29 октября молодой человек напал с ножом на прихожан собора. В ходе задержания он выкрикивал: «Аллаху Акбар». Погибли три человека. Нападавший прибыл во Францию из Туниса.
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