Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями частной военной компании «Вагнер», сообщила пресс-служба ведомства.

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Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. Министр обсудил с вагнеровцами обучение белорусских спецподразделений и план сотрудничества.

«В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства», - заявили в ведомстве.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его начали «напрягать» бойцы «Вагнера». По его словам, военнослужащие ЧВК просили разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Белоруссия

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