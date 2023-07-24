Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»

Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. Министр обсудил с вагнеровцами обучение белорусских спецподразделений и план сотрудничества.

«В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства», - заявили в ведомстве.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его начали «напрягать» бойцы «Вагнера». По его словам, военнослужащие ЧВК просили разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает «Радиоточка НСН».

