Глава музея Холокоста раскритиковал слова Маска о памяти о нацизме

Память и признание темного прошлого страны и ее народа должны занимать центральное место в формировании германского общества. Если же немцы перестанут уделять внимание преступлениям нацистской Германии, это может стать угрозой для «демократического будущего» ФРГ и ударом по жертвам нацизма.

Об этом заявил председатель правления иерусалимского музея Холокоста Яд-Вашем Дани Даян в соцсети X, прокомментировав обращение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска к сторонникам немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).