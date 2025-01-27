Глава музея Холокоста раскритиковал слова Маска о памяти о нацизме

Память и признание темного прошлого страны и ее народа должны занимать центральное место в формировании германского общества. Если же немцы перестанут уделять внимание преступлениям нацистской Германии, это может стать угрозой для «демократического будущего» ФРГ и ударом по жертвам нацизма.

Об этом заявил председатель правления иерусалимского музея Холокоста Яд-Вашем Дани Даян в соцсети X, прокомментировав обращение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска к сторонникам немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»

25 января миллиардер поддержал политическое объединение и заявил, что немцы должны гордиться своим наследием и культурой, а также бороться за «великое будущее Германии». Он считает, что немцам нужно преодолеть вину за действия старших поколений, заявив, что «дети не должны быть виноваты в грехах своих родителей».

Слова Маска вызвали критику мировой общественности. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что заявление бизнесмена прозвучало «слишком знакомо и зловеще», особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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