Польша раскритиковала Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое

ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР Дрон ВСУ атаковал Энергодар Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий между собой Латвию и Швецию поврежден «Холоп. Великолепный век» обходит по популярности комедию «Василий»