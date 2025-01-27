Польша раскритиковала Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое
27 января 202506:18
Глава правительства Польши Дональд Туск раскритиковал в соцсети X миллиардера из США Илона Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое.
Премьер-министр указал, что слова бизнесмена звучали «слишком знакомо и зловеще».
Ранее Маск ответил на критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «тупицей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Польша раскритиковала Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru