Польша раскритиковала Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Глава правительства Польши Дональд Туск раскритиковал в соцсети X миллиардера из США Илона Маска за слова о внимании к чувству вины немцев за прошлое.

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Премьер-министр указал, что слова бизнесмена звучали «слишком знакомо и зловеще».

Ранее Маск ответил на критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «тупицей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАПольшаИлон Маск

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