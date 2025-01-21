Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»
21 января 202513:20
Американский миллиардер Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие».
Миллиардер обвинил демократов в раздувании грязных приемов.
«Честно говоря, пусть найдут грязные приемы получше. Нападки в духе «каждый — Гитлер» слишком избиты», - заявил предприниматель.
Ранее на инаугурации Дональда Трампа глава SpaceX прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы президента отправить американских астронавтов на Марс. Он дважды прижал руку к сердцу, а потом вскинул ее вверх, что породило волну обсуждений жеста в Сети.
К слову, Трамп после своей инаугурации принял решение о создании департамента эффективности правительства страны, который возглавит Маск, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru