Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»

Миллиардер обвинил демократов в раздувании грязных приемов.

«Честно говоря, пусть найдут грязные приемы получше. Нападки в духе «каждый — Гитлер» слишком избиты», - заявил предприниматель.



Ранее на инаугурации Дональда Трампа глава SpaceX прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы президента отправить американских астронавтов на Марс. Он дважды прижал руку к сердцу, а потом вскинул ее вверх, что породило волну обсуждений жеста в Сети.



К слову, Трамп после своей инаугурации принял решение о создании департамента эффективности правительства страны, который возглавит Маск, напоминает RT.