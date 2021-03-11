Глава Минздрава Словакии покинул свой пост из-за скандала со «Cпутником V»
Премьер Словакии Игорь Матович объявил, что глава словацкого Минздрава Марек Крайчи подал в отставку, сообщает РИА Новости.
По его словам, поводом для такого решения стали разногласия в правящей коалиции, связанные с закупкой российского препарата от коронавируса «Cпутник V».
«По моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнётся использование «Спутника V», - добавил премьер, назвав Крайчи «ритуальной жертвой разногласий в правящей коалиции».
Матович стал инициатором поставки в Словакию партии российской вакцины «Спутник V», что вызвало резкую реакцию со стороны входящих в правящую коалицию лидеров правых партий, которые попытались добиться отставки премьера. После того, как с их позицией не согласилась президент Зузана Чапутова, правые заявили, что в случае отказа от коалиционного сотрудничества, глава Минздрава, выдавший разрешение на применение вакцины «Спутник V», должен покинуть свой пост.
Ранее Матович, комментируя закупку «Спутник V», заявил, что Словакия нуждается в российском препарате. В ответ ряд словацких политиков назвали вакцину «инструментом гибридной войны».
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