Глава Минздрава РФ получил высшую госнаграду Венгрии

По его словам, благодаря помощи российского министра было вовремя заключено соглашение о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а поставки препарата были своевременными и точными.

«Нам удалось гарантировать здоровье миллиону венгров. И все это было бы невозможно если бы министр Мурашко не помогал нам всеми силами»,- подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что производство вакцины «Спутник V» в Венгрии начнётся до конца 2022 года.

