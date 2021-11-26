Глава Минздрава РФ получил высшую госнаграду Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе Минздрава России Михаилу Мурашко орден «Средний крест со звездой» - высшую награду республики для иностранцев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, благодаря помощи российского министра было вовремя заключено соглашение о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а поставки препарата были своевременными и точными.

«Нам удалось гарантировать здоровье миллиону венгров. И все это было бы невозможно если бы министр Мурашко не помогал нам всеми силами»,- подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что производство вакцины «Спутник V» в Венгрии начнётся до конца 2022 года.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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