Глава Минздрава РФ получил высшую госнаграду Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе Минздрава России Михаилу Мурашко орден «Средний крест со звездой» - высшую награду республики для иностранцев, сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря помощи российского министра было вовремя заключено соглашение о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а поставки препарата были своевременными и точными.
«Нам удалось гарантировать здоровье миллиону венгров. И все это было бы невозможно если бы министр Мурашко не помогал нам всеми силами»,- подчеркнул Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что производство вакцины «Спутник V» в Венгрии начнётся до конца 2022 года.
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